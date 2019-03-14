У Києві біля церкви знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Шевченківському районі Києва біля церкви знайшли труп чоловіка. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Київ Ганна Зубрєва.
"Так, виявили тіло чоловіка без ознак життя", - відповіла Зубрєва на питання, чи знайшли мертвого чоловіка у Шевченківському районі.
Вона додала, що труп виявили біля церкви на вулиці Багговутівській.
За словами Зубрєвої, тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи. Наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, на Луганщині у смітнику знайшли мертву новонароджену дитину.