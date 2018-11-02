В Киеве родители похоронили ребенка в парке Славы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция установила личности родителей, которые самовольно похоронили ребенка возле памятника Леониду Быкову в Парке вечной Славы в Киеве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации Печерского управления Нацполиции Киева.
"Мы подтверждаем информацию о захоронении тела ребенка возле памятника Леониду Быкову в Парке Славы. Лица родителей похороненного ребенка уже установлены, сейчас (следователи - ред.) выясняют все обстоятельства", - отметили в Нацполиции.
Известно также, что на месте захоронения была установлена табличка, сделанная кустарным методом в качестве надгробия. Ее и заметил кто-то из работников парка, который позже вызвал полицию.
Сейчас правоохранители выясняют, был ли зарегистрирован случай смерти ребенка.
При этом в ведомстве добавили, что по данному факту полиция не открывала уголовное производство - этот вопрос будет решаться после того, как удастся выяснить, получили ли родители свидетельство о смерти ребенка. Также пока еще выясняют возраст умершего ребенка, а также причину, которая побудила родителей похоронить его тело в парке Славы.
Напомним, правоохранители Львовской области установили личность матери новорожденного ребенка, тело которого нашли на кладбище.
19 октября УНН сообщал, что на сельском кладбище во Львовской области местные жители нашли тело новорожденного ребенка.