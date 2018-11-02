У Києві батьки поховали дитину в парку Слави
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліція встановила особи батьків, які самовільно поховали дитину біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку вічної Слави в Києві. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації Печерського управління Нацполіції Києва.
“Ми підтверджуємо інформацію щодо захоронення тіла дитини біля пам’ятника Леоніду Бикову в Парку Слави. Особи батьків захороненої дитини уже установлені, зараз (слідчі — ред.) з’ясовують всі обставини”, — зазначили в Нацполіції.
Відомо також, що на місці поховання була встановлена табличка, вироблена кустарним методом у якості надгробку. Її й помітив хтось із працівників парку, який пізніше викликав поліцію.
Наразі правоохоронці з’ясовують, чи був зареєстрований випадок смерті дитини.
При цьому у відомстві додали, що за цим фактом поліція не відкривала кримінальне провадження — це питання буде вирішуватись після того, як вдасться з’ясувати, чи отримали батьки свідоцтво про смерть дитини. Також наразі ще з’ясовують вік померлої дитини, а також причину, що спонукала батьків ховати її тіло в парку Слави.
Нагадаємо, правоохоронці Львівської області встановили особу матері новонародженої дитини, тіло якої знайшли на кладовищі.
19 жовтня УНН повідомляв, що на сільському кладовищі у Львівській області місцеві жителі знайшли тіло новонародженої дитини.