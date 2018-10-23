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На Львівщині встановили особу матері знайденого мертвим на цвинтарі немовляти

На Львівщині встановили особу матері знайденого мертвим на цвинтарі немовляти

Київ • УНН

 • 16526 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Правоохоронці Львівської області встановили особу матері новонародженої дитини, тіло якої знайшли на кладовищі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

“Встановлено особу жінки, яка залишила тіло своєї новонародженої доньки на сільському кладовищі. Це 24-річна місцева мешканка, мати трьох дітей. Вона пояснила, що вночі 5 жовтня у неї почалися пологи. За словами жінки, дівчинка народилася неживою”, — повідомив начальник Жовківського відділення поліції майор поліції Андрій Коцур.

Нагадаємо, до Жовківського відділення поліції 19 жовтня надійшла інформація про те, що жителі одного із сіл району виявили на кладовищі тіло немовля без ознак життя.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ст.117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи під час яких буде встановлено час та причини смерті дитини.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства породіллі.

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