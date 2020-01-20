В Киеве 21 января частично ограничат движение на Южном мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве на южном мосту 21 января частично ограничат движение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.
"На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с незначительными ограничениями движения", - говорится в сообщении.
По информации КК "Киевавтодор", 21 января проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.
"Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении, поэтому дорожники меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.
Напомним, "Киевавтодор" обратился в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно проработать вопрос о завершении ремонта подземного пешеходного перехода и быстрого ввода его в эксплуатацию.