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В Киеве 21 января частично ограничат движение на Южном мосту

Киев • УНН

 • 14072 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве на южном мосту 21 января частично ограничат движение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.

В Киеве 21 января частично ограничат движение на Южном мосту

"На эстакаде Южного моста продолжаются поэтапные работы с незначительными ограничениями движения", - говорится в сообщении.

По информации КК "Киевавтодор", 21 января проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.

"Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении, поэтому дорожники меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Напомним, "Киевавтодор" обратился в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА совместно проработать вопрос о завершении ремонта подземного пешеходного перехода и быстрого ввода его в эксплуатацию.

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