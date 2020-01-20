У Києві 21 січня частково обмежать рух на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві на південному мосту 21 січня частково обмежать рух у зв’язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На естакаді Південного мосту тривають поетапні роботи з незначними обмеженнями руху", - йдеться у повідомленні.
За інформацією КК "Київавтодор", 21 січня проводитимуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Наддніпрянського шосе.
"Роботи організують із 12:00 до 20:00. У цей час основний потік транспорту – у зворотному напрямку, тож дорожники менше впливатимуть на трафік. Під час робіт рух частково обмежать", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, “Київавтодор” звернувся до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно опрацювати питання щодо завершення ремонту підземного пішохідного переходу та найшвидшого введення його в експлуатацію.