В Китае заблокировали Wikipedia
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Все языковые версии электронной энциклопедии Wikipedia на материковом Китае были заблокированы с апреля этого года. Такую информацию подтвердил фонд Викимедиа (англ. Wikimedia Foundation) который поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, передаёт УНН, ссылаясь на BBC.
Так, с апреля Wikipedia присоединилась к тысячам других веб-сайтов, к которым нет доступа в Китае. Ранее в стране была запрещена версия сайта только на китайском языке, пишет издание.
В фонде Викимедиа сообщили, что не получили уведомления о таких шагах китайських властей.
“В конце апреля Фонд Викимедиа определил, что Wikipedia больше не доступна в Китае. После тщательного анализа наших отчетов о внутреннем трафике мы можем подтвердить, что Wikipedia в настоящее время заблокирована для всех языковых версий”, — говорится в заявлении фонда.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Китае заблокировали 4 тысячи “вредных” сайтов.