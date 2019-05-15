У Китаї заблокували Wikipedia
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Всі мовні версії електронної енциклопедії Wikipedia на материковому Китаї були заблоковані з квітня цього року. Таку інформацію підтвердив фонд Вікімедіа (англ. Wikimedia Foundation), який підтримує інфраструктуру для роботи низки багатомовних краудсорсінгових вікі-проектів, передає УНН, посилаючись на BBC.
Так, з квітня Wikipedia приєдналася до тисяч інших веб-сайтів, до яких немає доступу в Китаї. Раніше в країні була заборонена версія сайту тільки китайською мовою, пише видання.
У фонді Вікімедіа повідомили, що не отримали повідомлення про такі кроки китайської влади.
"У кінці квітня Фонд Вікімедіа визначив, що Wikipedia більше не доступна в Китаї. Після ретельного аналізу наших звітів про внутрішній трафік ми можемо підтвердити, що Wikipedia у даний час заблокована для всіх мовних версій", - йдеться в заяві фонду.
Як повідомляв УНН, в минулому році в Китаї заблокували 4 тисячі "шкідливих" сайтів.