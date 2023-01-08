В Китае в ДТП погибли 17 человек - СМИ

Детали

Отмечается, что в аварии погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения. ДТП произошло в восточной китайской провинции Цзянси.

На данный момент подробности аварии не сообщаются.

Напомним

В Боливии автобус сорвался в горное ущелье: 11 человек погибли.