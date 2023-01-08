В Китае в ДТП погибли 17 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На востоке Китая произошла авария, в результате которой погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения, пишет AFP со ссылкой на государственные СМИ Китая, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в аварии погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения. ДТП произошло в восточной китайской провинции Цзянси.
На данный момент подробности аварии не сообщаются.
Напомним
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