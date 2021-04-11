В Китае более 20 человек застряли в угольной шахте из-за аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 21 человек оказались заблокированными в угольной шахте в результате ее затопления. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает УНН.
Детали
По данным агентства, 10 апреля около 18:10 по местному времени в угольной шахте произошла авария, которая привела к затоплению шахты, а также отключению электричества.
По предварительной информации, на момент аварии там находились 29 человек. На поверхность пока удалось поднять только восемь. Сейчас ведутся спасательные работы, говорится в сообщении.
Добавим
Ранее в Китайской Народной Республике в результате взрыва на золотодобывающей шахте погибли 10 человек, еще 11 удалось спасти.