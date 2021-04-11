У Китаї більше 20 гірників застрягли в вугільній шахті через аварію

Деталі

За даними агентства, 10 квітня близько 18:10 за місцевим часом у вугільній шахті сталася аварія, яка призвела до затоплення шахти, а також відключення електрики.

За попередньою інформацією, на момент аварії там знаходилися 29 осіб. На поверхню поки вдалося підняти лише вісьмох. Зараз ведуться рятувальні роботи, говориться в повідомленні.

Додамо

Раніше у Китайській Народній Республіці внаслідок вибуху на золотовидобувній шахті загинуло 10 людей, ще 11 вдалось врятувати.