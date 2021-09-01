В Китае во время гинекологических операций испытывают робота-хирурга
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Эндоскопический хирургический робот, разработанный китайской компанией, начал клинические испытания в области гинекологии в больницах, что стало прорывом в индустрии хирургических роботов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Робот, созданный компанией Edge Medical Robotics Co., Ltd. с Шэньчжэня, позволяет специально обученным врачам выполнять процедуры с большей точностью и контролем, чем это возможно при использовании традиционных методов. Роботизированная хирургия также может уменьшить хирургические травмы и ускорить выздоровление пациентов.
Испытания работа проводится в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая (НОА) в Пекине и Первом госпитале Университета Чжэнчжоу в провинции Хэнань в центральном Китае.
Ван Цзяньчень, генеральный директор Edge Medical, сообщил, что операция с использованием роботов является важным шагом вперед в области медицинских технологий.
"Хирургические работы применялись только в гинекологических и акушерских отделениях нескольких больниц. Высокая стоимость была недоступна для большинства пациентов, что препятствовало развитию роботизированной хирургии в Китае", - добавил Ван.
Дополнение
Китайские хирургические работы собственной разработки более рентабельные по сравнению с их зарубежными аналогами, и у них есть огромный потенциал для продвижения в сфере первичной медицинской помощи.
Хирургические работы могут сыграть жизненно важную роль в расширении возможностей больниц первичного звена, позволяя врачам оказывать более качественные медицинские услуги большему количеству пациентов.
Хирургические работы будут широко использоваться в других областях, включая общую хирургию и торакальную хирургию в будущем.