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У Китаї під час гінекологічних операцій випробують робота-хірурга

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ендоскопічний хірургічний робот, розроблений китайською компанією, почав клінічні випробування в галузі гінекології в лікарнях, що стало проривом в індустрії хірургічних роботів. Про це інформує УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Робот, створений компанією Edge Medical Robotics Co., Ltd. з Шеньчженя, дозволяє спеціально навченим лікарям виконувати процедури з більшою точністю і контролем, ніж це можливо при використанні традиційних методів. Роботизована хірургія також може зменшити хірургічні травми і прискорити одужання пацієнтів.

Випробування робота проводиться в Головному госпіталі Народно-визвольної армії Китаю (НОА) в Пекіні і Першому госпіталі Університету Чженчжоу в провінції Хенань в центральному Китаї.

Ван Цзяньчень, генеральний директор Edge Medical, повідомив, що операція з використанням роботів є важливим кроком вперед в області медичних технологій.

"Хірургічні роботи застосовувалися тільки в гінекологічних і акушерських відділеннях кількох лікарень. Висока вартість була недоступна для більшості пацієнтів, що перешкоджало розвитку роботизованої хірургії в Китаї", - додав Ван.

Доповнення

Китайські хірургічні роботи власної розробки більш рентабельні, порівняно з їхніми закордонними аналогами, і у них є величезний потенціал для просування в сфері первинної медичної допомоги.

Хірургічні роботи можуть зіграти життєво важливу роль в розширенні можливостей лікарень первинної ланки, дозволяючи лікарям надавати більш якісні медичні послуги більшої кількості пацієнтів.

Хірургічні роботи будуть широко використовуватися в інших областях, включаючи загальну хірургію і торакальну хірургію в майбутньому.

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