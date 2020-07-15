В Китае обрушилась "пещера" для хранения овощей, три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На севере Китая обрушился подвал пещерного типа, который строился для хранения овощей. Погибли три человека, еще один ранен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на China Daily.
"Три человека погибли, еще один получил легкие ранения, когда в среду в провинции Шаньси на севере Китая обрушился подвал пещерного типа, который строился для хранения овощей", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что обвал произошел около 10:00 в селе Сяоанг, что в уезде Пиньяо. Под завалом оказались четверо из пяти рабочих.
"Авария произошла из-за отсутствия эффективных опорных сооружений в пещере, где из-за продолжительных дождей почва стала мягкой", - указано в сообщении.
Напомним, в Донецкой области шахтера насмерть засыпало породой во время обвала.