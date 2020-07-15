У Китаї обвалилась "печера" для зберігання овочів, троє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На півночі Китаю обвалився підвал печерного типу, який будувався для зберігання овочів. Загинуло троє людей, ще одна поранена. Про це повідомляє УНН з посиланням на China Daily.
“Троє людей загинули, ще одна отримала легкі поранення, коли в середу в провінції Шаньсі на півночі Китаю обвалився підвал печерного типу, який будувався для зберігання овочів”, - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що обвал стався близько 10:00 в селі Сяоанг, що у повіті Піньяо. Під завалом опинилися четверо з п’яти робітників.
“Аварія сталася через відсутність ефективних опорних споруд у печері, де через тривалі дощі ґрунт став м'яким”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині шахтаря на смерть засипало породою під час обвалу.