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В Китае машина въехала в толпу, погибли пять человек

Киев • УНН

 • 16687 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Автомобиль врезался в толпу пешеходов в портовом городе Далянь на северо-востоке Китая, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

В Китае машина въехала в толпу, погибли пять человек

Детали

Как сообщает официальное информационное агентство Xinhua со ссылкой на бюро общественной безопасности Даляня, черный седан врезался в толпу людей, которые переходили улицу в 11:47 утра (3:47 по Гринвичу) в субботу и скрылся с места происшествия.

По данным Xinhua, четыре человека скончались на месте происшествия, еще один умер уже в больнице. Пять человек, получивших травмы, находятся в больнице.

Водитель по фамилии Лю был пойман, и было установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает агентство Xinhua.

Сообщается, что будет проведено дальнейшее расследование для установления подробностей трагедии.

Добавим

В Восточном Иерусалиме автомобиль совершил наезд на толпу людей, в результате которого ранения получили шесть человек.

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