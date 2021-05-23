В Китае машина въехала в толпу, погибли пять человек

Детали

Как сообщает официальное информационное агентство Xinhua со ссылкой на бюро общественной безопасности Даляня, черный седан врезался в толпу людей, которые переходили улицу в 11:47 утра (3:47 по Гринвичу) в субботу и скрылся с места происшествия.

По данным Xinhua, четыре человека скончались на месте происшествия, еще один умер уже в больнице. Пять человек, получивших травмы, находятся в больнице.

Водитель по фамилии Лю был пойман, и было установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает агентство Xinhua.

Сообщается, что будет проведено дальнейшее расследование для установления подробностей трагедии.

Добавим

В Восточном Иерусалиме автомобиль совершил наезд на толпу людей, в результате которого ранения получили шесть человек.