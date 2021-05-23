У Китаї машина в'їхала в натовп, загинули п'ятеро осіб

Деталі

Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на бюро громадської безпеки Даляня, чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю о 11:47 ранку (03:47 за Гринвічем) в суботу і зник з місця події.

За даними Xinhua, чотири людини померли на місці події, ще одна особа померла вже у лікарні. П’ятеро осіб, що отримали травми, знаходяться в лікарні.

Водій на прізвище Лю був спійманий, і було встановлено, що він керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє агентство Xinhua.

Повідомляється, що буде проведено подальше розслідування для встановлення подробиць трагедії.

Додамо

В Східному Єрусалимі автомобіль здійснив наїзд на натовп людей, в результаті якого поранення отримали шестеро людей.