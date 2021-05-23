У Китаї машина в'їхала в натовп, загинули п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Автомобіль врізався в натовп пішоходів в портовому місті Далянь на північному сході Китаю, в результаті чого загинули п’ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на бюро громадської безпеки Даляня, чорний седан врізався в натовп людей, які переходили вулицю о 11:47 ранку (03:47 за Гринвічем) в суботу і зник з місця події.
За даними Xinhua, чотири людини померли на місці події, ще одна особа померла вже у лікарні. П’ятеро осіб, що отримали травми, знаходяться в лікарні.
Водій на прізвище Лю був спійманий, і було встановлено, що він керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, повідомляє агентство Xinhua.
Повідомляється, що буде проведено подальше розслідування для встановлення подробиць трагедії.
Додамо
В Східному Єрусалимі автомобіль здійснив наїзд на натовп людей, в результаті якого поранення отримали шестеро людей.