В Китае у школы авто въехало в толпу, пятеро погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пять человек погибли, а 18 были госпитализированы с травмами в результате наезда автомобиля на толпу возле начальной школы на северо-востоке Китая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
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Китайские СМИ сообщили, что водитель транспортного средства был взят под стражу после инцидента, который произошел в четверг в прибрежном городе Хулудао в провинции Ляонин.
Причину выясняют следователи.
Напомним, в сентябре в КНР автомобиль совершил наезд на людей.
Также напомним, в Колумбии восемь человек погибли в результате наезда грузовика на толпу.