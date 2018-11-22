У Китаї біля школи авто в'їхало у натовп, п'ятеро загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. П'ятеро людей загинули, а 18 були госпіталізовані з травмами у результаті наїзду автомобіля на натовп біля початкової школи на північному сході Китаю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
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Китайські ЗМІ повідомили, що водій транспортного засобу був узятий під варту після інциденту, який стався у четвер в прибережному місті Хулудао у провінції Ляонін.
Причину з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, у вересні у КНР автомобіль здійснив наїзд на людей.
Також нагадаємо, у Колумбії вісім людей загинули в результаті наїзду вантажівки на натовп.