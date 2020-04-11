В Хусте сообщили о подозрении поджигателю "Долины нарциссов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Прокуратура города Хуст сообщила местному жителю о подозрении поджигательства, что стало причиной пожара площадью га на территорию заповедника "Долина нарциссов". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
"По согласованию с прокурором Хустской местной прокуратуры следственными Полии сообщено о подозрении 49-летнему жителю Хуст в умышленном поджоге природоохранного научно-исследовательского отделения "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря", - сообщили в прокуратуре.
Так, следователи установили, что хустянин 27 марта, проходя по территории заповедника, умышленно поджег сухую траву и покинул место преступления. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов.
На следующий день, увидев, что выгорела не вся, по его мнению, сухая трава, он повторно поджег сухостой. В результате, на охваченных пожаром 2,5 га территории заповедника уничтожены цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины.
Сумма причиненного ущерба Карпатском биосферном заповеднике ПНДВ "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря составляет почти 650 тыс грн, сообщили в прокуратуре.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст.252 УК Украины - умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский призвал Раду ввести более жесткое уголовное наказание поджигателям сухостоя.