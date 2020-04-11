У Хусті повідомили про підозру палію "Долини нарцисів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прокуратура міста Хуст повідомила місцевому мешканцю про підозру палію, що спричинив пожежу площею га на територію заповіднику "Долина нарцисів". Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
"За погодження прокурора Хустської місцевої прокуратури слідчими полії повідомлено про підозру 49–річному мешканцю м.Хуст в умисному підпалі природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря", - повідомили в прокуратурі.
Так, слідчі встановили, що хустянин 27 березня, проходячи по території заповідника, умисно підпалив суху траву та покинув місце злочину. Тоді вигоріло близько 6,5 га сіножатей.
Наступного дня, побачивши, що вигоріла не вся, на його думку, суха трава, він повторно підпалив сухостій. В результаті, на охоплених пожежею 2,5 га території заповідника знищено квіти білоцвіту весняного, які занесені до Червоної книги України.
Сума заподіяних збитків Карпатському біосферному заповіднику ПНДВ "Долина нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря складає майже 650 тис грн, повідомили в прокуратурі.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.ч. 1, 2 ст.252 КК України – умисне знищення об’єктів природно-заповідного фонду, шляхом підпалу, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція вказаної статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду ввести більш жорстке кримінальне покарання паліям сухостою.