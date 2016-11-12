В Хмельницком зафиксировали значительное ухудшение погоды
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. На смену дождя с ветром, который длился более 4 часов, в областной центр пришел снег, передает корреспондент УНН.
Температура воздуха пока плюсовая. Однако, по прогнозам синоптиков, ночью ожидается -2 -4 градуса.
Все специализированные службы чрезвычайного реагирования работают в усиленном режиме несения службы. По состоянию на 20:00 чрезвычайных ситуаций на территории области не зафиксировано, отметили корреспонденту УНН в управлении ГосЧС в Хмельницкой области.
В Управлении полиции города Хмельницкий сообщают о 5 фактах ДТП. Из них три ДТП - с пострадавшими.