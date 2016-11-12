У Хмельницькому зафіксували значне погіршення погоди
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. На зміну дощу з вітром, що вирував понад 4 години, в обласний центр прийшов сніг, передає кореспондент УНН.
Температура повітря наразі плюсова. Проте, за прогнозами синоптиків, вночі очікується −2 −4 градуси.
Всі спеціалізовані служби надзвичайного реагування працюють у посиленому режимі несення служби. Станом на 20:00 надзвичайних ситуацій на території області не зафіксовано, зазначили кореспонденту УНН в управлінні ДСНСУ у Хмельницькій області.
В Управлінні поліції міста Хмельницький повідомляють про 5 фактів ДТП. З них три ДТП — з постраждалими.