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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21225 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42115 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66028 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136759 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199998 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190753 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211459 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196888 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152251 перегляди

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1 квітня, 18:40 • 153016 перегляди

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У Хмельницькому зафіксували значне погіршення погоди

У Хмельницькому зафіксували значне погіршення погоди

Київ • УНН

 • 9463 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. На зміну дощу з вітром, що вирував понад 4 години, в обласний центр прийшов сніг, передає кореспондент УНН.

Температура повітря наразі плюсова. Проте, за прогнозами синоптиків, вночі очікується −2 −4 градуси.

Всі спеціалізовані служби надзвичайного реагування працюють у посиленому режимі несення служби. Станом на 20:00 надзвичайних ситуацій на території області не зафіксовано, зазначили кореспонденту УНН в управлінні ДСНСУ у Хмельницькій області.

В Управлінні поліції міста Хмельницький повідомляють про 5 фактів ДТП. З них три ДТП — з постраждалими.

Українські Національні Новини

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