В Хмельницком водитель насмерть сбил двух мужчин и скрылся

"ДТП произошло в областном центре по улице Шевченко, возле остановки общественного транспорта "Городская больница". 24-летний житель Изяславского района и 27-летний житель Шепетовки переходили улицу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль BMW 323", - отметили в полиции.

Младший из мужчин скончался в карете скорой помощи, а другой человек – в приемном отделении городской больницы во время оказания первой медицинской помощи.

Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.

"Патрульные полицейские, ориентированные на поиски виновника ДТП, вскоре нашли брошенный на соседней улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части. Машину осмотрели и поместили на штрафплощадку. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лица, которое было за рулем", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Наказание за это преступление предусматривает ответственность в размере от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Измаиле в Одесской области водитель автомобиля совершил наезд на двух девочек-подростков, которые пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу.