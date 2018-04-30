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В Хмельницком водитель насмерть сбил двух мужчин и скрылся

Киев • УНН

 • 21178 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Полиция разыскивает в Хмельницком водителя, который совершил наезд на двух мужчин, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.

В Хмельницком водитель насмерть сбил двух мужчин и скрылся

"ДТП произошло в областном центре по улице Шевченко, возле остановки общественного транспорта "Городская больница". 24-летний житель Изяславского района и 27-летний житель Шепетовки переходили улицу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль BMW 323", - отметили в полиции.

Младший из мужчин скончался в карете скорой помощи, а другой человек – в приемном отделении городской больницы во время оказания первой медицинской помощи.

Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся.

"Патрульные полицейские, ориентированные на поиски виновника ДТП, вскоре нашли брошенный на соседней улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части. Машину осмотрели и поместили на штрафплощадку. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лица, которое было за рулем", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Наказание за это преступление предусматривает ответственность в размере от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Измаиле в Одесской области водитель автомобиля совершил наезд на двух девочек-подростков, которые пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

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