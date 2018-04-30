У Хмельницькому водій на смерть збив двох чоловіків і зник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліція розшукує у Хмельницькому водія, який скоїв наїзд на двох чоловіків, які переходили вулицю по пішохідному переході. Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.
"ДТП сталася в обласному центрі по вулиці Шевченка, поблизу зупинки громадського транспорту "Міська лікарня". 24-річний мешканець Ізяславського району та 27-річний житель Шепетівки переходили вулицю по пішохідному переходу, коли на них наїхав автомобіль BMW 323", – зазначили в поліції.
Молодший з чоловіків помер у кареті швидкої допомоги, а інший чоловік – у приймальному відділенні міської лікарні під час надання першої медичної допомоги.
Водій транспортного засобу з місця пригоди зник.
"Патрульні поліцейські, зорієнтовані на пошуки винуватця ДТП, незабаром знайшли покинутий на сусідній вулиці автомобіль з характерними для наїзду ушкодженнями на передній частині. Машину оглянули та помістили на штрафмайданчик. Наразі проводяться заходи зі встановлення та затримання особи, яка була за кермом", – зазначили в поліції.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання за цей злочин передбачає відповідальність у вигляді від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, в Ізмаїлі в Одеській області водій автомобіля скоїв наїзд на двох дівчат-підлітків, які перетинали проїжджу частину дороги по пішохідному переході.