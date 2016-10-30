В Хмельницком более 80 водителей провели автопробег
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Автомобилисты проехали по пятнадцати улицам Хмельницкого, провели беседы с водителями и пешеходами о необходимости соблюдения ПДД. Так автолюбители Хмельницкого отметили День автомобилиста, передает корреспондент УНН.
Маленьким хмельничанам автолюбители подарили специальные браслеты, которые светятся в темное время суток.
Колонна автомобилей отправилась с парковки городского пляжа и в 40 минут проехала по пятнадцати улицам города. После завершения автопробега профессиональные гонщики продемонстрировали дрифт-шоу экстремального вождения.
"За последний период в городе значительно увеличилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Поэтому, цель автопробега - еще раз напомнить всем участникам дорожного движения что ПДД "написаны кровью". Поэтому очень важно, чтобы водители и пешеходы уважали друг друга. А автодорожники и коммунальные службы должным образом поддерживали дороги", - отметил организатор автопробега, глава ОО "ХАЛК" Владимир Огойко.
Напомним, 24 сентября из Геническа стартовал автопробег к годовщине акции по блокаде Крыма.