В Хмельницком более 80 водителей провели автопробег

Маленьким хмельничанам автолюбители подарили специальные браслеты, которые светятся в темное время суток.

Колонна автомобилей отправилась с парковки городского пляжа и в 40 минут проехала по пятнадцати улицам города. После завершения автопробега профессиональные гонщики продемонстрировали дрифт-шоу экстремального вождения.

"За последний период в городе значительно увеличилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Поэтому, цель автопробега - еще раз напомнить всем участникам дорожного движения что ПДД "написаны кровью". Поэтому очень важно, чтобы водители и пешеходы уважали друг друга. А автодорожники и коммунальные службы должным образом поддерживали дороги", - отметил организатор автопробега, глава ОО "ХАЛК" Владимир Огойко.

Напомним, 24 сентября из Геническа стартовал автопробег к годовщине акции по блокаде Крыма.