У Хмельницькому понад 80 водіїв провели автопробіг
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Автомобілісти проїхали п’ятнадцятьма вулицями Хмельницького, провели бесіди з водіями і пішоходами про необхідність дотримання ПДР. Так автолюбителі Хмельницького відзначили День автомобіліста, передає кореспондент УНН.
Маленьким хмельничанам автолюбителі подарували спеціальні браслети, які світяться у темну пору добу.
Колонна автомобілів вирушила з парковки міського пляжу і за 40 хвилин проїхала п'ятнадцятьма вулицями міста. По завершенню автопробігу професійні гонщики продемонстрували дрифт-шоу екстремального водіння.
"За останній період у місті значно збільшилась кількість ДТП із постраждалими і загиблими. Отож, мета автопробігу — ще раз нагадати всім учасникам дорожнього руху що ПДР “написані кров’ю”. Тому дуже важливо, щоб водії і пішохоли поважали один одного. А авторожники і комунальні служби належним чином утримували дороги", - зазначив організатор автопробігу, голова ГО “ХАЛК” Володимир Огойко.
Нагадаємо, 24 вересня з Генічеська стартував автопробіг до річниці акції з блокади Криму.