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2 марта, 17:42 • 118206 просмотра

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В Хмельницком двое парней стреляли из окна: их задержала полиция

В Хмельницком двое парней стреляли из окна: их задержала полиция

Киев  •  УНН

 • 16076 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Двое парней устроили стрельбу из окна съемной квартиры в городе Хмельницкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Цитата

"Недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции быстро установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет. Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли", — говорится в сообщении.

Добавим

Хулиганы стреляли из стартового пистолета. Оружие изъяли и сейчас с нарушителями работают правоохранители.

Напомним

20 сентября вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок сделал не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло не меньше шести человек.

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