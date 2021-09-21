В Хмельницком двое парней стреляли из окна: их задержала полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Двое парней устроили стрельбу из окна съемной квартиры в городе Хмельницкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
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"Недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления полиции быстро установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет. Они приехали из области в Хмельницкий на работу и снимали здесь жилье. Из окна съемной квартиры и стреляли", — говорится в сообщении.
Добавим
Хулиганы стреляли из стартового пистолета. Оружие изъяли и сейчас с нарушителями работают правоохранители.
Напомним
20 сентября вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок сделал не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло не меньше шести человек.