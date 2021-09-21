У Хмельницькому двоє парубків стріляли з вікна: їх затримала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Двоє молодиків влаштували стрілянину з вікна орендованої квартири у місті Хмельницький. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію
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"Нещодавно в одному із інтернет-пабліків Хмельницького з’явилось відео, на якому невідомі стріляють із вікна багатоповерхівки. Виявивши відеозапис, оперативники Хмельницького райуправління поліції швидко встановили зловмисників. Ними виявились двоє молодиків 22 та 27 років. Вони приїхали з області в Хмельницький на роботу і винаймали тут житло. З вікна орендованої квартири і стріляли", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Хулігани стріляли зі стартового пістолета. Зброю вилучили і наразі з порушниками працюють правоохоронці.
Нагадаємо
20 вересня озброєний чоловік напав на Пермський державний національний дослідницький університет. Злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло щонайменше шестеро людей.