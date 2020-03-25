В Хмельницкой области не подтвердился COVID-19 у одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Хмельницкой области, по состоянию на 12:30, а не подтвердился один случай коронавируса, три человека до сих пор находятся с подозрением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Хмельницкой ОГА.
"Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 12:30 25 марта в Хмельницкой области 3 человека с подозрением на коронавирус, 1 подозрение не подтвердилось", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Хмельницкой области по состоянию на утро среды проверят четыре подозрения на коронавирусную инфекцию.