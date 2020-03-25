У Хмельницькій області не підтвердився COVID-19 в однієї особи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Хмельницькій області, станом на 12:30, не підтвердився один випадок коронавірусу, три особи досі перебувають з підозрою. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Хмельницької ОДА.
“Хмельницька ОДА інформує: станом на 12:30 25 березня в Хмельницькій області 3 особи з підозрою на коронавірус, 1 підозра не підтвердилась”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у Хмельницькій області станом на ранок середи перевірять чотири підозри на коронавірусну інфекцію.