У хмельницких стрелков полиция изъяла пистолет
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. У хмельницких стрелков полиция изъяла предмет похожий на пневматический пистолет и вещество зеленого цвета. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции города Хмельницкий Роман Мартынюк.
По информации полиции двух мужчин, которые около 20:00 устроили стрельбу в центре города, задержали.
Пострадавших на месте происшествия нет.
Напомним, по предварительным данным, стрельбу устроили двое мужчин 1991 и 1987 г.р. с признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.