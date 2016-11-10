У хмельницких стрелков полиция изъяла пистолет

По информации полиции двух мужчин, которые около 20:00 устроили стрельбу в центре города, задержали.

Пострадавших на месте происшествия нет.

Напомним, по предварительным данным, стрельбу устроили двое мужчин 1991 и 1987 г.р. с признаками алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.