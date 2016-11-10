У хмельницьких стрілків поліція вилучила пістолет
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. У хмельницьких стрілків поліція вилучила предмет схожий на пневматичний пістолет і дрібномелену речовину зеленого коліру. Про це кореспонденту УНН повідомив речник Управління патрульної поліції міста Хмельницький Роман Мартинюк.
За інформацією поліції двох чоловіків, які близько 20:00 влаштували стрілянину у центрі міста, затримано.
Постраждалих на місці події немає.
Нагадаємо, за попередніми даними, стрілянину влаштували двоє чоловіків 1991 і 1987 р.н. із ознаками алкогольного сп'яніння. На місці події працює слідчо-оперативна група.