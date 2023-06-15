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В Херсонской ОВА рассказали о том, как отступает вода

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. На правобережной части Херсонской области вода уже постепенно отступает. На левом берегу тоже, однако не так быстро. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

В Херсонской ОВА рассказали о том, как отступает вода

Цитата

«Есть сообщения, что вода там тоже (на оккупированном левом берегу – ред.) отошла, но все же не так много, потому что там плоская равнина, и там не так быстро она отходит, и остается много затопленных домов и населенных пунктов. К сожалению, мы не можем помочь там, пока что», - сообщил Толоконников, добавив, что удается поддерживать связь с некоторыми главами громад на оккупированных территориях.

Детали

Что касается эвакуации жителей затопленных территорий на подконтрольной Украине части области, то Толоконников сообщил, что все, кто изъявил желание, были эвакуированы.

«По поводу эвакуации, всех, кто изъявил желание, мы уже вывезли. Сейчас около 800 человек находятся на Острове (затопленный микрорайон Херсона – ред.), которые не хотят выезжать, им доставляется помощь, продукты, еда, вода и гигиена. В других населенных пунктах, где вода уже отходит, люди не хотят выезжать, это Ингулец, Дарьевская громада и Тягинка. Сейчас еды и воды хватает, но все это продолжают везти», - сообщил Толоконников.

В целом, по его словам, было эвакуировано 1760 человек, из них более 200 детей и около 100 маломобильных людей.

Напомним

Подтопление в Херсонской области после повышения уровня воды из-за подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро упало до отметки в около два метра.

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