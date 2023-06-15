У Херсонській ОВА розповіли про те, як відступає вода
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На правобережній частині Херсонської області вода вже поступово відступає. На лівому березі теж, однак не так швидко. Про це у коментарі УНН повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
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«Є повідомлення, що вода там теж (на окупованому лівому березі – ред.) відійшла, але все ж не так багато, бо там плоска рівнина, і там не так швидко вона відходить, і залишається багато затоплених домівок і населених пунктів. На жаль, ми не можемо допомогти там, поки що», - повідомив Толоконніков, додавши, що вдається підтримувати зв'язок з деякими головами громад на окупованих територіях.
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Щодо евакуації жителів затоплених територій на підконтрольній Україні частині області, то Толоконніков повідомив, що всіх, хто виявив бажання, було евакуйовано.
«З приводу евакуації, всіх, хто виявив бажання, ми вже вивезли. Наразі близько 800 людей знаходяться на Острові (затоплений мікрорайон Херсона – ред.), які не хочуть виїжджати, їм доставляється допомога, харчі, їжа, вода та гігієна. В інших населених пунктах, де вода вже відходить, люди не хочуть виїжджати, це Інгулець, Дар'ївська громада та Тягинка. Зараз їжі та води вистачає, але усе це продовжують везти», - повідомив Толоконніков.
Загалом, за його словами, було евакуйовано 1760 людей, з них понад 200 дітей та близько 100 маломобільних людей.
Нагадаємо
Підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок впало до позначки у близько два метри.