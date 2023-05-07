В Херсонской области трактор подорвался на вражеской мине в поле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Херсонской области мужчина во время обработки земли наехал на противотанковую мину. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.
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"В Высокопольской громаде на российской мине подорвался трактор.
Трагедия произошла в поле, что вблизи села Ольгино. Во время обработки земли 54-летний мужчина наехал на противотанковую мину, оставленную российской армией", - пишут в Херсонской ОВА.
Детали
Отмечается, что из-за детонации взрывчатки тракторист получил тяжелые травмы – ожоги около 20% тела, осколочные ранения рук, ног и грудной клетки.
Пострадавшему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего, каретой “скорой” его госпитализировали в больницу в Кривом Роге. Сейчас медики борются за его жизнь.
"В очередной раз напоминаем о высоком уровне минной опасности на Херсонщине! Еще рано посещать территории, где не работали саперы. Прежде всего речь о полях, грунтовых дорогах, лесополосах, побережье водоемов и т.д.", - отметили в военной администрации.
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