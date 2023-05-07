У Херсонській області трактор підірвався на ворожій міні в полі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Херсонській області чоловік під час обробки землі наїхав на протитанкову міну. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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"У Високопільській громаді на російській міні підірвався трактор.
Трагедія сталася у полі, що поблизу села Ольгине. Під час обробки землі 54-річний чоловік наїхав на протитанкову міну, залишену російською армією", - пишуть у Херсонській ОВА.
Деталі
Ззначається, що через детонацію вибухівки тракторист дістав тяжкі травми – опіки близько 20% тіла, осколкові поранення рук, ніг та грудної клітини.
Потерпілому на місці надали першу медичну допомогу, після чого, каретою “швидкої” його шпиталізували до лікарні у Кривому Розі. Нині медики борються за його життя.
"Вкотре нагадуємо про високий рівень мінної небезпеки на Херсонщині! Ще зарано відвідувати території, де не працювали сапери. Передусім мова про поля, ґрунтові дороги, лісосмуги, узбережжя водойм тощо", - наголосили у військовій адміністрації.
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