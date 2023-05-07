Пляжний сезон в Одесі: влада обіцяє організувати місця для відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Одесі місцева влада обіцяє облаштувати місця безпечного відпочинку на час пляжного сезону. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Є спільний наказ ОВА та військового командування. Він минулорічний, але він діє. Йдеться про заборону відвідувати узбережжя, відвідувати водоймища, пляжі, тому що це пов’язане з мінною небезпекою", - повідомив Братчук.
За словами Братчука, мінна небезпека зростає. З початку року військово-морські сили знищили вже 20 мін у воді.
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