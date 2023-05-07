Пляжний сезон в Одесі: влада обіцяє організувати місця для відпочинку

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Одесі місцева влада обіцяє облаштувати місця безпечного відпочинку на час пляжного сезону. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Є спільний наказ ОВА та військового командування. Він минулорічний, але він діє. Йдеться про заборону відвідувати узбережжя, відвідувати водоймища, пляжі, тому що це пов’язане з мінною небезпекою", - повідомив Братчук.

За словами Братчука, мінна небезпека зростає. З початку року військово-морські сили знищили вже 20 мін у воді.

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