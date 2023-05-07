Пляжный сезон в Одессе: власти обещают организовать места для отдыха

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"Есть совместный приказ ОВА и военного командования. Он прошлогодний, но он действует. Речь идет о запрете посещать побережье, посещать водоемы, пляжи, потому что это связано с минной опасностью", - сообщил Братчук.

По словам Братчука, минная опасность растет. С начала года военно-морские силы уничтожили уже 20 мин в воде.

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