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Пляжный сезон в Одессе: власти обещают организовать места для отдыха

Пляжный сезон в Одессе: власти обещают организовать места для отдыха

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Одессе местные власти обещают обустроить места безопасного отдыха на время пляжного сезона. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОГА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Есть совместный приказ ОВА и военного командования. Он прошлогодний, но он действует. Речь идет о запрете посещать побережье, посещать водоемы, пляжи, потому что это связано с минной опасностью", - сообщил Братчук.

По словам Братчука, минная опасность растет. С начала года военно-морские силы уничтожили уже 20 мин в воде.

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