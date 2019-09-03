В Херсоне змея не давала людям попасть домой

Сообщается, что 2 сентября в 15:38 к спасателям поступил сигнал с просьбой о помощи от жителей двухэтажного многосемейного дома, находится в с. Камышаны по ул. Широкой.

"На месте выяснилось, что под лестницу дома заползла змея и жители не имеют возможности зайти в помещение. Спасатели отловили пресмыкающегося и вывезли в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области мужчина во время работы в поле получил укус гадюки.