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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20251 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115225 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125994 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117358 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122711 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126789 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151845 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Херсоне змея не давала людям попасть домой

В Херсоне змея не давала людям попасть домой

Киев  •  УНН

 • 24500 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Херсоне жители дома вызвали на помощь спасателей, поскольку под лестницу здания заползла змея и не давала людям зайти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что 2 сентября в 15:38 к спасателям поступил сигнал с просьбой о помощи от жителей двухэтажного многосемейного дома, находится в с. Камышаны по ул. Широкой.

"На месте выяснилось, что под лестницу дома заползла змея и жители не имеют возможности зайти в помещение. Спасатели отловили пресмыкающегося и вывезли в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области мужчина во время работы в поле получил укус гадюки.

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