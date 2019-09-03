У Херсоні змія не давала людям потрапити додому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Херсоні мешканці будинку викликали на допомогу рятувальників, бо під сходи будівлі заповзла змія і не давала людям зайти. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомляється, що 2 вересня о 15:38 до рятувальників надійшов сигнал із проханням про допомогу від мешканців двоповерхового багатосімейного будинку, що знаходиться в с. Комишани по вул. Широкій.
"На місці з’ясувалось, що під сходи будинку заповзла змія і мешканці не мають можливості зайти до приміщення. Рятувальники відловили плазуна та вивезли у природне середовище існування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області чоловік під час роботи в полі отримав укус гадюки.