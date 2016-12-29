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В Херсоне отремонтировали общежитие, куда заселят 90 переселенцев

В Херсоне отремонтировали общежитие, куда заселят 90 переселенцев

Киев • УНН

 • 9746 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Открытие отремонтированного объекта для внутренне перемещенных лиц произошло в Херсоне. Общая площадь отремонтированных помещений составила около 1 тыс. кв.м, количество жилых комнат - 38. Об этом проинформировали в пресс-службе Херсонского городского совета, сообщает УНН.

Ремонтные работы проводились при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках реализации проекта "Активизация территориальной общины Херсона для преодоления проблем внутренне перемещенных лиц".

В это общежитие в январе 2017 г. планируется заселить - 90 человек из числа ВПЛ. Все комнаты оборудованы необходимой мебелью, а во время заселения каждый получит гигиенический набор.

"Это уже второе общежитие, которое мы готовим для этой категории людей. Вложены огромные средства Европейского Союза и средства городского бюджета. Уже завершен капитальный ремонт помещений, а также предусматривается ремонт кровли. Я думаю, что те люди, которые придут и будут здесь жить (это в первую очередь многодетные семьи и люди с инвалидностью), будут довольны помещениями, сегодня им предоставляют для временного проживания", - заметил городской голова Владимир Николаенко.

Во время проведения ремонтных работ выявлено, что коммуникации данного общежития фактически не работают в связи с их изношенностью. По поручению городского головы рассмотрен вопрос о финансировании ремонтных работ водопроводных и канализационных сетей с 1-го по 5-й этаж и выделено более 400 тыс. грн из городского бюджета. В настоящее время в общежитии проводятся ремонтные работы по замене старых коммуникаций на новые. Это позволит существенно улучшить условия проживания не только на 4 этаже общежития, а и вообще на всех 5 этажах.

Проект "Активизация территориальной общины Херсона для преодоления проблем внутренне перемещенных лиц" реализуется при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине. Общая площадь помещений, подлежащих ремонту в рамках проекта составляет 2989,8 м2. Общее количество комнат для ремонта - 109, общая площадь жилых помещений - 1812,2 м2. Помещения социальной инфраструктуры: кухни - 8; санузлы - 13; коридор - 8, площадью 161,3 м. Общая площадь нежилых помещений - 1177,6 м2.

После завершения ремонтных работ и обустройства комнат мебелью будет готово для заселения 109 комнат для семей из числа внутренне перемещенных лиц с востока Украины и АР Крым.

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