У Херсоні відремонтували гуртожиток, куда заселять 90 переселенців

Ремонтні роботи проводилися за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках реалізації проекту “Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем внутрішньо переміщених осіб”.



До цього гуртожитку в січні 2017 року планується заселити — 90 осіб з числа ВПО. Усі кімнати облаштовано необхідними меблями, а під час заселення кожен отримає гігієнічний набір.

“Це вже другий гуртожиток, який ми готуємо для цієї категорії людей. Вкладено величезні кошти Європейської Співдружності та кошти міського бюджету. Уже завершено капітальний ремонт приміщень, а також передбачається ремонт покрівлі. Я думаю, що ті люди, які прийдуть і будуть тут жити (це у першу чергу багатодітні родини та люди з інвалідністю), будуть задоволені приміщеннями, які сьогодні їм надають для тимчасового проживання” — зауважив міський голова Володимир Миколаєнко.

Під час проведення ремонтних робіт виявлено, що комунікації даного гуртожитку фактично не працюють у зв’язку з їх зношеністю. За дорученням міського голови розглянуто питання щодо фінансування ремонтних робіт водопровідних та каналізаційних мереж з 1-го по 5-й поверх та виділено понад 400 тис. грн. з міського бюджету. На цей час в гуртожитку проводяться ремонтні роботи щодо заміни старих комунікацій на нові. Це надасть змогу істотно поліпшити умови проживання не тільки на 4 поверсі гуртожитку, а і загалом на всіх 5 поверхах.

Проект “Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем внутрішньо переміщених осіб” реалізовується за фінансової підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. Загальна площа приміщень, які підлягають ремонту в рамках проекту складає 2989,8м2. Загальна кількість кімнат для ремонту — 109, загальна площа жилих приміщень — 1812,2 м2. Приміщення соціальної інфраструктури: кухні — 8; санвузли — 13; коридор — 8, площею 161,3 м. Загальна площа нежилих приміщень — 1177,6 м2.

Після завершення ремонтних робіт та облаштування кімнат меблями буде готово для заселення 109 кімнат для сімей з числа внутрішньо переміщених осіб зі сходу України та АР Крим.