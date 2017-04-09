В Херсоне состоялось Вербное шествие

В шествии приняли участие священники и прихожане всех действующих в Херсоне христианских конфессий. Они прошлись от сквера больницы им.Тропиных к площади Свободы. Мероприятие приурочено Вербному воскресенью. Он традиционно проходит в Херсоне.

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Затем люди помолились за мир в Украине.

Справка УНН: Вербное воскресенье — воскресенье приходящееся за 7 дней до Пасхи.

Великая Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем. Во многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем — учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу при въезде Иисуса в Иерусалим. Однако на славянских территориях, где пальмы не растут, а весна наступает с цветением ив, то пальмовые ветви люди заменили вербными, которые начинают зеленеть и цвести, и соответственно и название праздника изменилось.

В Вербное воскресенье христианами отмечается вход Иисуса Христа в Иерусалим. По описаниям в Евангелиях народ встречает его как царя и бросает под ноги пальмовые листья. В среднеморском регионе пальмы считались знаком жизни и победы, а в Израиле — символом независимости и побед израильского царя. Ослица (осел) по еврейской традиции является символом скромности царя и его ненасильственной власти.