В Херсоне состоялось Вербное шествие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79123 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111555 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169838 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115300 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106178 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103829 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160385 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Херсоне состоялось Вербное шествие

В Херсоне состоялось Вербное шествие

Киев  •  УНН

 • 9812 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 9 апреля. УНН. По центральным улицам Херсона прошло Вербное шествие, передает корреспондент УНН.

В шествии приняли участие священники и прихожане всех действующих в Херсоне христианских конфессий. Они прошлись от сквера больницы им.Тропиных к площади Свободы. Мероприятие приурочено Вербному воскресенью. Он традиционно проходит в Херсоне.

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Затем люди помолились за мир в Украине.

Справка УНН: Вербное воскресенье — воскресенье приходящееся за 7 дней до Пасхи.

Великая Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем. Во многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем — учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу при въезде Иисуса в Иерусалим. Однако на славянских территориях, где пальмы не растут, а весна наступает с цветением ив, то пальмовые ветви люди заменили вербными, которые начинают зеленеть и цвести, и соответственно и название праздника изменилось.

В Вербное воскресенье христианами отмечается вход Иисуса Христа в Иерусалим. По описаниям в Евангелиях народ встречает его как царя и бросает под ноги пальмовые листья. В среднеморском регионе пальмы считались знаком жизни и победы, а в Израиле — символом независимости и побед израильского царя. Ослица (осел) по еврейской традиции является символом скромности царя и его ненасильственной власти.

Украинские Национальные Новости

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