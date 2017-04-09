У Херсоні відбулася Вербна хода
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 квітня. УНН. Центральними вулицями Херсона пройшла Вербна хода, передає кореспондент УНН.
У ході взяли участь священики і парафіяни всіх діючих в Херсоні християнських конфесій. Вони пройшлись від скверу лікарні ім.Тропіних до площі Свободи. Захід приурочено Вербній неділі. Він традиційно проходить в Херсоні.
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Потім люди помолились за мир в Україні.
Довідка УНН: Вербна неділя — неділя яка припадає за 7 днів до Великодня.
Великий Тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається Вербною неділею. Багатьма мовами світу вона називається Пальмовою неділею — з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в’їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Однак на слов’янських територіях, де пальми не ростуть, а весна настає з цвітіння верб, то пальмові гілки люди замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти, та відповідно і назва свята змінилася: білоруською — Вербніца, болгарською — Цветніца, сербською — Цвети, словацькою — Квітна неділя (у деяких місцевостях України Вербну неділю також називають Квітною).
У Вербну неділю християнами відзначається вхід Ісуса Христа у Єрусалим. За описами у Євангеліях народ зустрічає його як царя і кидає йому під ноги пальмові листки. У середньоморському регіоні пальми вважались знаком життя і перемоги, а у Ізраїлі — символом незалежності та перемог ізраїльського царя. Ослиця (осел) за єврейською традицією є символом скромності царя і його ненасильницької влади.