В Херсоне оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику

Детали

Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал.

“Нет пострадавших и в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также осколки российского снаряда попали в газовую трубу”, — отметил Янушевич.

Напомним

Состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину. Их привез специальный поезд.