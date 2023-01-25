В Херсоне оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Херсоне российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Ярослава Янушевича.
Детали
Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал.
“Нет пострадавших и в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также осколки российского снаряда попали в газовую трубу”, — отметил Янушевич.
Напомним
Состоялась самая массовая медицинская эвакуация больных из Херсона на Львовщину. Их привез специальный поезд.