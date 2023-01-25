У Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Херсоні російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Будівля пологового будинку пошкоджена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Ярослава Янушевича.
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Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
“Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу”, — зазначив Янушевич.
Нагадаємо
Відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Їх привіз спеціальний потяг.