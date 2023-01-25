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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку

Київ • УНН

 • 1378248 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У Херсоні російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Будівля пологового будинку пошкоджена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Ярослава Янушевича.

У Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку

Деталі

Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

“Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу”, — зазначив Янушевич.

Нагадаємо

Відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Їх привіз спеціальний потяг.

Українські Національні Новини

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