У Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку

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Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

“Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу”, — зазначив Янушевич.

Нагадаємо

Відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Їх привіз спеціальний потяг.