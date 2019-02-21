В Херсоне нетрезвая девушка выпала с балкона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Херсоне 23-летняя девушка в нетрезвом состоянии выпала с балкона. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
"Вчера, около 19:15, поступил звонок, что в больницу доставлена 23-летняя девушка. Она поссорилась с парнем и для того, чтобы привлечь его внимание, села на перило балкона и, не удержавшись, упала со второго этажа", - рассказали в полиции.
По данным полиции, девушка получила перелом левого предплечья и сотрясение мозга.
Как сообщал УНН, в центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил.