В Херсоне нетрезвая девушка выпала с балкона

"Вчера, около 19:15, поступил звонок, что в больницу доставлена 23-летняя девушка. Она поссорилась с парнем и для того, чтобы привлечь его внимание, села на перило балкона и, не удержавшись, упала со второго этажа", - рассказали в полиции.

По данным полиции, девушка получила перелом левого предплечья и сотрясение мозга.

Как сообщал УНН, в центре Киева с девятого этажа выпал парень и выжил.