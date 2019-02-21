У Херсоні нетвереза дівчина випала з балкону

"Вчора, близько 19:15, надійшов дзвінок, що у лікарню доставлена 23-річна дівчина. Вона посварилася з хлопцем і для того, щоб привернути його увагу, сіла на бильце балкону і, не втримавшись, впала з другого поверху", - розповіли у поліції.

За даними поліції, дівчина отримала перелом лівого передпліччя та струс мозку.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва з дев’ятого поверху випав хлопець і вижив.