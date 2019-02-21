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У Херсоні нетвереза дівчина випала з балкону

У Херсоні нетвереза дівчина випала з балкону

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Херсоні 23-річна дівчина у нетверезому стані випала з балкону. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

"Вчора, близько 19:15, надійшов дзвінок, що у лікарню доставлена 23-річна дівчина. Вона посварилася з хлопцем і для того, щоб привернути його увагу, сіла на бильце балкону і, не втримавшись, впала з другого поверху", - розповіли у поліції.

За даними поліції, дівчина отримала перелом лівого передпліччя та струс мозку.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва з дев’ятого поверху випав хлопець і вижив

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