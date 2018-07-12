В Херсоне массово производили контрафактный кофе

"Подпольный цех по производству кофе, подделанного под известную марку, организовали трое херсонцев и один житель АР Крым. Цех располагался в помещении склада, где в антисанитарных условиях изготавливался кофе без соблюдения каких-либо технологий и стандартов. Рецептуру организаторы прочитали в Интернете, ингредиенты добавляли по своему усмотрению", - говорится в сообщении.



Работники полиции установили, что злоумышленники продавали продукцию оптом и в розницу предпринимателям не только из Херсонской, но и других областей Украины. Цену ставили немного ниже оригинала. В свою очередь, предприниматели поставляли поддельный кофе в небольшие киоски, магазины и базы.



В настоящее время установлены личности всех причастных к производству поддельного кофе, вскоре им будет сообщено о подозрении. Также устанавливаются все места сбыта фальсификата.



Во время проведения санкционированного обыска на территории склада полицейские изъяли оборудование, с помощью которого изготавливался кофе. Это обычная бетономешалка, в которой злоумышленники смешивали ингредиенты неизвестного происхождения, и станки по изготовлению упаковки известной марки. Также полученные средства, полученные от противоправной деятельности.



Открытое уголовное производство по ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, в Крыму, в разгар летнего сезона, активизировалась работа нелегальных алкогольщиков. Счет удаленного стражами правопорядка суррогата идет на десятки тонн.